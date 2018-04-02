Японцы предлагают женщинам обезопасить жилье с помощью виртуальных бойфрендов

Представители японской строительной компании Leo Palace 21 предлагают одиноким жительницам Токио оригинальную защиту от потенциальных грабителей. С помощью стартапа «Мужчина за занавеской» женщины могут создать видимость того, что живут со спортивным и уверенным в себе бойфрендом.

В специальное приложение загружено 12 движущихся изображений в виде мужских силуэтов, которые можно проецировать на белые шторы. По задумке авторов проекта, злоумышленник увидит в окне мужчину и не захочет вламываться в квартиру.

Виртуальный бойфренд тренируется с гантелями и битой, читает газету, пылесосит, читает. Иными словами, живет полноценной жизнью. Каждое действие он выполняет по полчаса.

Чтобы активировать «молодого человека» необходимы смартфон и проектор. Приложение пока не продается, его можно выиграть на сайте производителя.