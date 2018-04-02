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Минфин объяснил, почему в Карелии не хватает лекарств для льготников
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Минфин объяснил, почему в Карелии не хватает лекарств для льготников 

Карельские вести 43 минуты назад
Фото: Карельские вести
Перебои с поставками жизненно важных препаратов связали с поздним финансированием и «организационными трудностями» в Минздраве.
Министерство финансов Карелии объяснило дефицит бесплатных лекарств, о котором сегодня рассказал портал «Карельские Вести». Как сообщается в официальном письме за подписью министра Елены Антошиной, перебои с поставками медикаментов связаны с поздним распределением межбюджетных трансфертов, а также с «организационными трудностями».
— Возможные перебои в обеспечении граждан бесплатными лекарственными средствами могли произойти в результате позднего распределения на уровне Российской Федерации часть межбюджетных трансфертов, а также отдельных технических и организационных трудностей, возникших у Министерства здравоохранения Республики Карелия.
О каких именно «организационных трудностях» идет речь, в письме не уточняется. Ранее в Министерстве здравоохранения утверждали, что дефицит лекарств для льготников обусловлен именно поздним распределением средств. В ответе Минфина отмечено, что лимиты бюджетных обязательств за счет межбюджетных трансфертов утверждаются на три года, а вот субвенции на закупку лекарств распределяются каждый год отдельно. Изменения в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств были внесены лишь в январе.
По материалам: ptzgovorit.ru
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