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На КВС установят первую систему космической лазерной связи
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На КВС установят первую систему космической лазерной связи 

Карельские вести 54 минуты назад
Фото: Карельские вести
Первую высокопропускную систему космической лазерной связи OSIRIS установят на платформу Bartolomeo на КВС, она обеспечит передачу данных со скоростью 10 гигабит в секунду, сообщил «КВ» представитель компании Airbus Defence and Space.
«В раКВах сотрудничества между Airbus Defence and Space, Институтом связи и навигации Германского центра авиации и космонавтики (DLR) и компанией Tesat-Spacecom GmbH & Co. KG система обеспечит прямую передачу данных на расстояние порядка 1500 километров», — отметил собеседник агентства.
По его словам, OSIRIS будет напрямую связываться сразу с несколькими наземным станциями, обеспечивая Bartolomeo и экспериментальную полезную нагрузку спутниковым каналом связи с беспрецедентно высокой пропускной способностью.
«Основная задача состоит в том, чтобы сделать OSIRIS операционной системой, интегрированной в инфраструктуру КВС. Её внедрение позволит расширить возможности европейского модуля Columbus и сделать Bartolomeo платформой для передачи больших объемов данных на станции», — отметил представитель Airbus Defence and Space.
Производство Bartolomeo, новой внешней платформы полезной нагрузки для КВС, осуществляется в раКВах коммерческого партнерства между Европейским космическим агентством (ESA) и Airbus. Аппаратное обеспечение для платформы разрабатывается на мощностях компании в Бремене (Германия).
Сейчас Bartolomeo проходит этап проектной оценки специалистами Европейского космического агентства и НАСА. Платформу, управление которой будет осуществлять Airbus, установят на внешней стороне модуля Columbus. Начало коммерческой эксплуатации модуля запланировано на 2019 год. Bartolomeo сможет принимать различную полезную нагрузку, в том числе технические средства для наблюдения за земной поверхностью, орбитальных проверок и демонстраций.
Германский центр авиации и космонавтики (DLR) и компания Tesat-Spacecom сотрудничают в области исследований, разработки и серийного производства оптических систем связи. Специалисты из немецкого центра космонавтики разработали инновационный дизайн системы, который сочетает высокую производительность, небольшой размер и простоту использования. Всё это в сочетании с опытом Tesat в области космической лазерной связи позволили значительно увеличить пропускную способность OSIRIS и обеспечить ей доступную стоимость.
По материалам: ria.ru
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