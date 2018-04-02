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В проезде Завода Серп и Молот починили неисправный светофор
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В проезде Завода Серп и Молот починили неисправный светофор 

Управа района Лефортово 59 минут назад
Фото: Управа района Лефортово
В проезде Завода Серп и Молот починили светофор, у которого не работал ни один сигнал. Поломку устранили по просьбе жителя района Лефортово, сообщившего о ней на портал «Наш город».
Проблема была решена через два дня после поступления заявки. Официальный ответ за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова был размещен на портале в установленный срок.
«Указанные неисправности в работе светофорного объекта (короткое замыкание сигнального кабеля) устранены», — отмечается в сообщении.
Добавим, что портал «Наш город» был создан для оперативной связи жителей Москвы с органами исполнительной власти. Чтобы оставить сообщение, нужно пройти несложную процедуру регистрации. (вт)
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