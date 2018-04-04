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Водосточные трубы отремонтировали в Хамовниках
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Водосточные трубы отремонтировали в Хамовниках 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Работы организовали в рамках месячника по благоустройству. По состоянию на 3 апреля ремонт провели по 18 адресам.
— Работники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» проводят ежедневную проверку состояния водосточных труб. После зимы на них могут появляться коррозия и бреши. На сегодняшний день отремонтировано более 85 пикометров труб, — рассказала начальник отдела ЖКХ, благоустройства и транспорта управы района Хамовники Елизавета Никитина.
Кроме того, в рамках месячника по благоустройству проводятся работы по сбору мусора и очистке объектов от наклеек. Специалисты устранят вандальные надписи и промоют дорожные и домовые знаки.
Префектура Центрального административного округа г. Москвы: последние новости
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