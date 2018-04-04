Водосточные трубы отремонтировали в Хамовниках

Работы организовали в рамках месячника по благоустройству. По состоянию на 3 апреля ремонт провели по 18 адресам.

— Работники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» проводят ежедневную проверку состояния водосточных труб. После зимы на них могут появляться коррозия и бреши. На сегодняшний день отремонтировано более 85 пикометров труб, — рассказала начальник отдела ЖКХ, благоустройства и транспорта управы района Хамовники Елизавета Никитина

Кроме того, в рамках месячника по благоустройству проводятся работы по сбору мусора и очистке объектов от наклеек. Специалисты устранят вандальные надписи и промоют дорожные и домовые знаки.