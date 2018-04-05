Ремонт участка трассы Нижний Новгород-Саратов завершат до ЧМ-2018 

Капитальный ремонт 8-километрового участка дороги Нижний Новгород — Саратов завершат до ЧМ-18. Как только установятся устойчивае положительные температуры, дорожники приступят к работе, сообщает ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород. Речь идет об участке рассы Р-158, с 32 по 40 км, в Дальнеконстантиновском районе области. Рабочим нужно будет, в частности, расширить проезжую часть с 3 до 4 полос, обустроить переходно-скоростные полосы, тротуары и водоотвод, установить 18 км ограждения и более 16 км новых линий электроосвещения. Также над трассой, в районе поворота на поселки Нижегородец и Новая Владимировка, появится модульный пешеходный переход. Будут установлены информационные табло и восемь автобусных автопавильонов. На остановках по маршрутам движения произведут монтаж тактильных наземных плит для слабовидящих. Напомним, что основной объем работ (60%) был выполнен в 2016-2017 годах.