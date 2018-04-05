До ЧМ-2018 отремонтируют 8-километровый участок трассы Р-158

С наступлением устойчивых положительных температур федеральные дорожники приступят к заключительному этапу капитального ремонта участка с 32 по 40 км трассы Р-158 Нижний Новгород — Саратов в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области

Здесь полностью заменят насыпь земляного полотна и дорожную одежду, проезжую часть расширят с трех до четырех полос движения, устроят переходно-скоростные полосы, тротуары и водоотвод, установят 18 км барьерного ограждения и более 16 км новых линий электроосвещения.

Дорожники возведут модульный пешеходный переход на 39-м км в районе поворота на поселки Нижегородец и Новая Владимировка, установят информационное табло и восемь автобусных автопавильонов. Для обеспечения безопасности пешеходов проектом предусмотрено строительство тротуаров и устройство перильного ограждения.

На остановках по маршрутам движения произведут монтаж тактильных наземных плит для слабовидящих. Кроме того, на всем протяжении участка установят новые дорожные знаки и сигнальные столбики, а также нанесут разметку.

Основной объем работ (60%) был выполнен в 2016-2017 годах. В указанный период дорожники переустроили коммуникации, возвели путепровод арочного типа с разворотными петлями на 38-м км в районе п. Нижегородец, выполнили часть работ по устройству дорожной одежды (на участках с 32 по 36 и с 39 по 40 км), установке электроосвещения и барьерного ограждения.