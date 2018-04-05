Ещё
Что нужно знать о Нижнем Новгороде в преддверии ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Что нужно знать о Нижнем Новгороде в преддверии ЧМ-2018 

RT на русском 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
В Нижнем Новгороде пройдут четыре матча группового этапа, 1/8 финала и четвертьфинал ЧМ-2018. Чемпион Европы по футболу и ведущий шоу на RT Петер Шмейхель ознакомился с достопримечательностями города.
RT на русском: последние новости
Экс-мэр Лондона призвал не слушать заявления Джонсона по делу Скрипаля В цех завода «Укроборонпрома» кинули две гранаты Шульгин: Россия, Иран и Китай представили в ОЗХО совместный проект расследования дела Скрипаля
 Ещё 19 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль заговорила271
В России введут новую меру пресечения42
Войска ВВО подняты по тревоге127
«Крым захватим танками»420
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова134
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение