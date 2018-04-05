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Что нужно знать о Нижнем Новгороде в преддверии ЧМ-2018
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Что нужно знать о Нижнем Новгороде в преддверии ЧМ-2018
RT на русском
1 час назад
Фото:
АиФ Нижний Новгород
Комментарии
В Нижнем Новгороде пройдут четыре матча группового этапа, 1/8 финала и четвертьфинал ЧМ-2018. Чемпион Европы по футболу и ведущий шоу на RT Петер Шмейхель ознакомился с достопримечательностями города.
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