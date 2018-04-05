Что нужно знать о Нижнем Новгороде в преддверии ЧМ-2018

В Нижнем Новгороде пройдут четыре матча группового этапа, 1/8 финала и четвертьфинал ЧМ-2018. Чемпион Европы по футболу и ведущий шоу на RT Петер Шмейхель ознакомился с достопримечательностями города.