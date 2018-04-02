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Более тысячи домов капитально отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2018 году
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Более тысячи домов капитально отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2018 году 

АиФ Нижний Новгород 57 минут назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Об этом сообщил руководитель Нижегородского фонда ремонта многоквартирных домов Геннадий Дурдаев.
Всего с 2015 года в области было отремонтировано 1 295 домов, хотя планировалось провести работы еще на 998. Так, в плане капремонта на 2017 год стояли 552 многоквартирных дома. Но были выполнены работы только в 341 многоквартирном доме.
«Взято направление на усиленное взаимодействие с управляющими компаниями и органами местного самоуправления, ведется активная работа с подрядчиками. В прошлом году фонд получил допуск в СРО на осуществление функций строительного контроля. Это поможет ему ускорить сроки решения многих вопросов с подрядными организациями», — отметил он.
По словам главы фонда, на средства регионального оператора в Нижегородской области реализуется самая масштабная, начиная с советских времен, программа по замене лифтового оборудования. И если в 2017 году была заменена 131 лифтовая кабина, то в этом предстоит установить в 6,5 раз больше лифтов.
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