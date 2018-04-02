Более тысячи домов капитально отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2018 году

Об этом сообщил руководитель Нижегородского фонда ремонта многоквартирных домов Геннадий Дурдаев.

Всего с 2015 года в области было отремонтировано 1 295 домов, хотя планировалось провести работы еще на 998. Так, в плане капремонта на 2017 год стояли 552 многоквартирных дома. Но были выполнены работы только в 341 многоквартирном доме.

«Взято направление на усиленное взаимодействие с управляющими компаниями и органами местного самоуправления, ведется активная работа с подрядчиками. В прошлом году фонд получил допуск в СРО на осуществление функций строительного контроля. Это поможет ему ускорить сроки решения многих вопросов с подрядными организациями», — отметил он.