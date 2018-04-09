Ещё
259 уличных туалетов установят в Нижнем Новгороде в дни ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

259 уличных туалетов установят в Нижнем Новгороде в дни ЧМ-2018 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
В Канавине туалетные кабинки появятся на всех маршрутах, ведущих от железнодорожного вокзала к стадиону: на площади Революции, Мещерском бульваре, улицах Советской, Карла Маркса, Есенина и др. Всего предусмотрено 22 площадки, на которых будут установлено 175 кабинок. Здесь же появятся контейнеры для раздельного сбора мусора и урны для курения.
В Нижегородском районе зоной активности станет площадь Минина, где пройдет фестиваль болельщиков. Туалеты поставят на подступах к площади, а также в местах, где могут погулять туристы в свободное время: набережная, Федоровского, у катера-героя, на площадях Горького и Свободы, в сквере на улице Звездинка… Всего 84 туалетные кабины.
— На период проведения матчей и в дни фестиваля болельщиков все службы будут работать круглосуточно, — сообщила представитель департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода Светлана Куколкина. — Время отклика на заявки — не более 30 минут. Дворники будут работать в постоянном режиме. Также оперативно будут прибирать в туалетах, менять бумагу, закрывать заполненные туалеты…
Вывоз мусора из контейнеров и нечистот из туалетов будет производиться только ночью.
Кстати, первые туалеты, урны и контейнеры на улицах Канавинского района появятся уже на этой неделе, в преддверии матча открытия стадиона «Нижний Новгород».
Кстати, в нижегородской полиции нам рассказали, что «пописать на улице» — это административное правонарушение. Наказание за такой проступок — либо штраф до 2500 рублей, либо арест до 15 суток. Однако точной статистики, сколько человек в Нижнем Новгороде в прошлом году поймали в процессе справления нужды, нет.
nn.ru: последние новости
В СИЗО, где содержится Олег Сорокин, заклеивают камеры бумагой Если счетчик есть, а результата нет: разбираемся, как в Нижнем Новгороде не платить «за воздух» Идея для подледного лова: отправляясь за рыбой, привяжите к ноге веревку
 Ещё 29 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Авиаудару по Сирии нашли объяснение72
Черный понедельник наступил для России771
Эрдоган нацелился на Донбасс109
Путин поговорил с Меркель50
Российские миллиардеры стремительно беднеют258
Видео
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
02:15
Путин наградил двух американских генералов
Политика
00:30
Apple выпустила красный iPhone
Гаджеты Наука и техника
00:51
Путин поговорил с Меркель
Политика Ближний Восток
00:36
Скрипаль обратилась к Мэй
Политика
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение