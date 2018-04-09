259 уличных туалетов установят в Нижнем Новгороде в дни ЧМ-2018

В Канавине туалетные кабинки появятся на всех маршрутах, ведущих от железнодорожного вокзала к стадиону: на площади Революции, Мещерском бульваре, улицах Советской, Карла Маркса , Есенина и др. Всего предусмотрено 22 площадки, на которых будут установлено 175 кабинок. Здесь же появятся контейнеры для раздельного сбора мусора и урны для курения.

В Нижегородском районе зоной активности станет площадь Минина, где пройдет фестиваль болельщиков. Туалеты поставят на подступах к площади, а также в местах, где могут погулять туристы в свободное время: набережная, Федоровского , у катера-героя, на площадях Горького и Свободы, в сквере на улице Звездинка… Всего 84 туалетные кабины.

— На период проведения матчей и в дни фестиваля болельщиков все службы будут работать круглосуточно, — сообщила представитель департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода Светлана Куколкина. — Время отклика на заявки — не более 30 минут. Дворники будут работать в постоянном режиме. Также оперативно будут прибирать в туалетах, менять бумагу, закрывать заполненные туалеты…

Вывоз мусора из контейнеров и нечистот из туалетов будет производиться только ночью.

Кстати, первые туалеты, урны и контейнеры на улицах Канавинского района появятся уже на этой неделе, в преддверии матча открытия стадиона «Нижний Новгород».

Кстати, в нижегородской полиции нам рассказали, что «пописать на улице» — это административное правонарушение. Наказание за такой проступок — либо штраф до 2500 рублей, либо арест до 15 суток. Однако точной статистики, сколько человек в Нижнем Новгороде в прошлом году поймали в процессе справления нужды, нет.