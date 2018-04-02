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МИД РФ: глобальный договор о миграции не должен иметь юридически обязывающей силы
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МИД РФ: глобальный договор о миграции не должен иметь юридически обязывающей силы 

ТАСС 58 минут назад
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что глобальный договор о миграции не будет иметь юридически обязывающей силы, поскольку в ином случае его принятие не будет способствовать национальной безопасности РФ. Об этом заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.
"Нам хотелось бы, чтобы он не имел юридически обязывающей силы, потому что большинство положений, которые там зафиксированы, будут касаться либерализации режима (миграции): избежания наказания при пересечении границы нелегальными иммигрантами, их незадержания, непомещение под арест, невынесение сроков, привилегированного положения мигрантов в обществе", — пояснил дипломат.
Как отметил Панкин, «такого рода законы не будут способствовать ни усилению нашей национальной безопасности, ни обеспечению нормального характера отношений с мигрантами в России».
Другой вопрос к договору со стороны Москвы, указал Панкин, касается мониторинга за исполнением его положений. «Мы за то, чтобы отчеты могли быть, но только добровольные самоотчеты», — изложил он позицию России.
По словам заместителя министра, ход работы над договором позволяет рассчитывать, что документ будет принят именно в таком виде. «Наша работа позволяет надеяться на то, что так будет», — сказал он.
19 сентября 2016 года все 193 страны — члена ООН обязались принять в 2018 году глобальный договор о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции. В апреле 2017 года начались переговоры по соглашению. Позднее от участия в договоре отказались США.
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