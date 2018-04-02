Еще семь станций обезжелезивания воды построят в Клину до конца 2018 года

До конца текущего года в городском округе Клин построят еще семь станций обезжелезивания воды, сообщила Клинскому информагентству глава городского округа Алена Сокольская

По ее словам, уже принято решение о включении данных станций в губернаторскую программу «Чистая вода». На эти цели из областного бюджета будет выделено порядка 100 миллионов рублей.

«Новые станции обеспечат чистой водой еще порядка 10 тысяч клинчан. Таким образом, уровень обеспечения жителей округа чистой водой составит совокупно 96%», — сказала Сокольская.

Она уточнила, что речь идет о строительстве блочно-модульных станций обезжелезивания в Клину — на улицах Московской (ВЗУ-6), Большой Октябрьской (ВЗУ-8), Дурыманова (ВЗУ-4), в Высоковске (ВЗУ-1) и в деревнях Аксеново, Захарово, Соголево.

По сведениям агентства, в 2017 году по программе «Чистая вода» в Клину построили семь станций обезжелезивания воды, шесть из них на данный момент уже запущены в работу. Порядка 150 миллионов рублей выделено на эти цели из средств областного и местного бюджетов. Качественную воду получили еще 26 тысяч жителей городского округа Клин.