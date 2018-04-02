В Химках двух пенсионерок уговорили установить водяные фильтры за 60 тысяч рублей

Химках участились случаи навязывания установки фильтров для очистки воды. Группа молодых людей, называясь сотрудниками ЖКХ, ходит по квартирам и заключает с жителями договоры на установку очистительной системы. Фильтры действительно устанавливают, и вода из них льется очищенная, вот только ценник у них ‐ космический.

Нам просто навязали установку этого крана водоочистительного. Потому что сказали, что это обязательно надо, когда происходит ремонт дома. Теперь такие правила, и это нужно в обязательном порядке

— пострадавшие пенсионерки.

Работают злоумышленники только днем и только с пожилыми людьми. Двум соседкам — доверчивым пенсионеркам — предложили фильтры, способные выдавать «живую воду». На выходе крана у жертв должна быть чистая смягченная вода с солями серебра. Пострадавшие рассказывают, что молодые люди пугали, что не заплатившим будут включать счет в платежки, а тех, у кого нет денег, вообще грозили выселить потом из квартиры.

Поскольку молодые люди представляются сотрудниками ДЕЗа, жильцы им доверяют. Действуют злоумышленники очень быстро: за 10–15 минут устанавливают фильтр, выводят кран, подписывают договор, предоставляют липовый чек — и все готово. От жертв требуется только одно — заплатить, причем немаленькую сумму: с каждой пенсионерки лжесотрудники ДЕЗа получили по 60 тысяч рублей.

Стала утром звонить, мне стали отвечать, что это сервисный центр, и никаких телефонов у них вдруг нет. И предпринимателя не дают, и юриста не дают

— одна из пострадавших.

От безысходности пенсионерки обратились в администрацию, но только там особо помочь ничем не смогут. Администрация в данном случае может только пообщаться с заявителями, подготовить документы и отправить в правоохранительные органы . Но договор подписан самим заявителем, фильтры по факту установлены, а деньги выданы добровольно.

Все же юристы советуют как минимум обратиться в суд, а как максимум сходить по адресу фирмы, указанной в договоре, и написать там заявление о возврате денег. По закону его должны рассмотреть в срок до 10 дней. Бывали случаи, когда деньги возвращались — во избежание скандалов. В случае, если мошенники имеют юридический адрес, и если там находится компания, которая осуществила продажу по тем или иным документам, то доказать факты мошеннических действий можно — путем свидетельских показаний всех причастных лиц, либо путем опроса всех потерпевших.

Установка фильтров в квартирах — вид мошенничества старый. Сейчас набирает популярность новый вид обмана — злоумышленники представляются сотрудниками Пенсионного фонда и сообщают о дополнительных бонусах в виде новых выплат и путевок в санатории, взамен просят личные данные и комиссионный сбор.