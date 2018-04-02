О красном и белом терроре поговорят в библиотеке на Октябрьской

Цикл лекций о Гражданской войне стартует в библиотеке № 50, расположенной на Октябрьской улице. В рамках первого мероприятия участники поговорят о красном и белом терроре. Всех желающих ждут 3 апреля.

— В 2018 году исполняется 100 лет с начала трагических событий Гражданской войны. После прихода к власти большевиков и создания Белого движения страна раскололась на несколько лагерей, два из которых представляли основную вооружённую силу. Исследователь этого периода в истории страны Николай Зайцев расскажет о появлении и борьбе красного и белого террора, а также попробует разобраться, был ли другой, более гуманный, путь у нашей страны, — сообщили в учреждении культуры.

Начало в 18.30 по адресу: ул. Октябрьская, д. 103, к. 1. Вход свободный. (то)