На МКС установят первую систему космической лазерной связи

МОСКВА , 2 апр — РИА Новости . Первую высокопропускную систему космической лазерной связи OSIRIS установят на платформу Bartolomeo на МКС, она обеспечит передачу данных со скоростью 10 гигабит в секунду, сообщил РИА Новости представитель компании Airbus Defence and Space.

"В рамках сотрудничества между Airbus Defence and Space, Институтом связи и навигации Германского центра авиации и космонавтики (DLR) и компанией Tesat-Spacecom GmbH & Co. KG система обеспечит прямую передачу данных на расстояние порядка 1500 километров", — отметил собеседник агентства.

По его словам, OSIRIS будет напрямую связываться сразу с несколькими наземным станциями, обеспечивая Bartolomeo и экспериментальную полезную нагрузку спутниковым каналом связи с беспрецедентно высокой пропускной способностью.

"Основная задача состоит в том, чтобы сделать OSIRIS операционной системой, интегрированной в инфраструктуру МКС. Её внедрение позволит расширить возможности европейского модуля Columbus и сделать Bartolomeo платформой для передачи больших объемов данных на станции", — отметил представитель Airbus Defence and Space.

Производство Bartolomeo, новой внешней платформы полезной нагрузки для МКС, осуществляется в рамках коммерческого партнерства между Европейским космическим агентством (ESA) и Airbus. Аппаратное обеспечение для платформы разрабатывается на мощностях компании в Бремене Германия ).

Сейчас Bartolomeo проходит этап проектной оценки специалистами Европейского космического агентства и НАСА . Платформу, управление которой будет осуществлять Airbus, установят на внешней стороне модуля Columbus. Начало коммерческой эксплуатации модуля запланировано на 2019 год. Bartolomeo сможет принимать различную полезную нагрузку, в том числе технические средства для наблюдения за земной поверхностью, орбитальных проверок и демонстраций.

Германский центр авиации и космонавтики (DLR) и компания Tesat-Spacecom сотрудничают в области исследований, разработки и серийного производства оптических систем связи. Специалисты из немецкого центра космонавтики разработали инновационный дизайн системы, который сочетает высокую производительность, небольшой размер и простоту использования. Всё это в сочетании с опытом Tesat в области космической лазерной связи позволили значительно увеличить пропускную способность OSIRIS и обеспечить ей доступную стоимость.