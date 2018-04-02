Предложение Трампа Путину, новая противоракета РФ и другие события дня

Главные события понедельника

Трамп предложил Путину встретиться

Президент США Дональд Трамп пригласил российского коллегу Владимира Путина встретиться в Белом доме. Такое предложение американский лидер сделал 20 марта во время телефонного разговора, рассказал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков

Что останется у Тулеева после отставки

Закон о присвоении Аману Тулееву почетного звания «Народный губернатор» по-прежнему действует, согласно нему за экс— главой Кемеровской области остается его резиденция и служебное помещение, помощник и ежемесячная выплата, заявил полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло

«Спалили контору»: украинский канал раскрыл позиции «Азова»

Телеканал 2+2 опубликовал сюжет о «героическом ранении защитника Украины », включив в него красивую панораму с позиций. В Донецке поблагодарили журналистов за эту помощь.

Росгвардию в Кемерово потребовали наказать

Росгвардия обратилась в Следственный комитет с обращением о наказании сотрудников Центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля — своего структурного подразделения в Кемерове — в связи с пожаром в местном торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщает «Коммерсант».

Украинцев предупредили о риске остаться без газа

Украина не готова к последствиям введения в эксплуатацию "Северного потока — 2", об этом заявил эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в интервью телеканалу NewsOne.

Россия испытала новую противоракету

Новая модернизированная ракета российской системы противоракетной обороны успешно испытана на полигоне Сары-Шаган в Казахстане . Об этом в понедельник сообщает газета "Красная звезда".

Налоговые уведомления будут доставлять по-новому

Россияне с 1 апреля начнут получать уведомления об уплате налога на имущество физических лиц по новой форме, сообщает « Российская газета ».

Дрон «Почты России» врезался в дом

Baikal Daily

Беспилотник, с помощью которого «Почта России» планировала доставить посылку, разбился почти сразу после взлета. Об этом сообщает «Тивиком».

В Москве внезапно наступит май

В Москве в конце недели может установиться майская погода. Об этом в понедельник, 2 апреля, сообщает центр погоды «Фобос».

Актера из «Последнего из Магикян» обвинили в педофилии