Предложение Трампа Путину, новая противоракета РФ и другие события дня

Президент США Дональд Трамп пригласил российского коллегу Владимира Путина встретиться в Белом доме. Такое предложение американский лидер сделал 20 марта во время телефонного разговора, рассказал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
Что останется у Тулеева после отставки
Закон о присвоении Аману Тулееву почетного звания «Народный губернатор» по-прежнему действует, согласно нему за экс— главой Кемеровской области остается его резиденция и служебное помещение, помощник и ежемесячная выплата, заявил полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.
«Спалили контору»: украинский канал раскрыл позиции «Азова»
Телеканал 2+2 опубликовал сюжет о «героическом ранении защитника Украины», включив в него красивую панораму с позиций. В Донецке поблагодарили журналистов за эту помощь.
Росгвардию в Кемерово потребовали наказать
Росгвардия обратилась в Следственный комитет с обращением о наказании сотрудников Центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля — своего структурного подразделения в Кемерове — в связи с пожаром в местном торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщает «Коммерсант».
Украинцев предупредили о риске остаться без газа
Украина не готова к последствиям введения в эксплуатацию "Северного потока — 2", об этом заявил эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в интервью телеканалу NewsOne.
Россия испытала новую противоракету
Новая модернизированная ракета российской системы противоракетной обороны успешно испытана на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Об этом в понедельник сообщает газета "Красная звезда".
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Россияне с 1 апреля начнут получать уведомления об уплате налога на имущество физических лиц по новой форме, сообщает «Российская газета».
Дрон «Почты России» врезался в дом
Baikal Daily
Беспилотник, с помощью которого «Почта России» планировала доставить посылку, разбился почти сразу после взлета. Об этом сообщает «Тивиком».
В Москве внезапно наступит май
В Москве в конце недели может установиться майская погода. Об этом в понедельник, 2 апреля, сообщает центр погоды «Фобос».
Актера из «Последнего из Магикян» обвинили в педофилии
Актера сериала «Последний из Магикян» Мухтара Гусенгаджиева осудили на 22 года за съемки детского порно, сообщает Telegram-канал Mash.