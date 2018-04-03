Российские археологи нашли детские игрушки возрастом 4,5 тысячи лет в Хакасии

Сотрудники Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) во время совместных раскопок на территории Хакасии с представителями « Русского географического общества » наткнулись на уникальное захоронение. В одном из могильников обнаружены детские игрушки, чей возраст приблизительно составляет более 4,5 тысяч лет.

Сообщается, что в зоне древнего некрополя Итколь II ученые обнаружили более 60 курганов различных археологических культур от эпохи неолита до поздней скифской эпохи.

Уточняется, что в одной из могил исследователи нашли маленькую фигурку с ликом женщины, изготовленную из минерала стеатит. Видно, как древний неизвестный мастер филигранно огранил черты лица. А сохранность находки поражает воображение: спустя тысячелетия можно легко разглядеть даже ресницы.

Вторым уникальным артефактом оказалась голова некого домашнего питомца, предположительно, вырезанная из рога животного. Однако, в отличие от первой игрушки, сохранность этой находки оставляет желать лучшего.

Специалисты ИИМК РАН отмечают, что все предметы могли принадлежать детям из простых сословий. Общий характер захоронения не указывает на принадлежность останков погребенных к высшим классам общества того времени.

Тем не мене, ученых поразила развитая технология изготовления найденных детских игрушек. Считается, что древние ремесленники несколько тысяч лет назад уже искусно владели изготовлением различных предметов быта из дерева, кости или минералов.

Сообщается, что Могильник Итколь II относится к окуневской культуре, существовавшей в эпоху ранней бронзы в степях Среднего Енисея ( XXV–XVIII

века до нашей эры). Специалисты уверены, что в этом районе могут также находится и уникальные артефакты других, более поздних культур.

В центре Тулы нашли таинственное захоронение. Ученых удивила необычность средневекового могильника, в котором обнаружили около 30 деревянных гробов. Специалисты отрицают возможную причастность массовой эпидемии Чумы или другого заболевания к массовому захоронению.