Какие игрушки были у детей 4,5 тысячи лет назад

Во время раскопок могильника Итколь II в Хакасии археологи обнаружили детские игрушки, которые были сделаны более 4,5 тысячи лет назад.

На общей территории могильника выявлено более 60 курганов различных археологических культур от эпохи неолита до позднескифского времени. Археологи предполагают, что в этой местности могут находиться и захоронения других культур.

Могильник Итколь II относится к Окуневской культуре, существовавшей в эпоху ранней бронзы в степях Среднего Енисея (XXV-XVIII века до нашей эры).

Во время исследования погребального инвентаря мы нашли необычные изделия — детские игрушки, рассказывают археологи.

В одном из погребений находилась маленькая фигурка с ликом женщины, сделанная из минерала стеатит. Мастер искусно вырезал черты лица, спустя почти 4,5 тысячи лет можно разглядеть даже ресницы. Вторая игрушка — голова собаки или волка, вырезанная из рога.

Ученые предполагают, что древние мастера изготавливали головы игрушек из прочных материалов — дерева, кости или рога, а обивку делали мягкой из кожи и ткани.

Скорее всего игрушки принадлежали обычному ребенку, так как деталей, которые указывали бы на элитный характер захоронения, нет.