Встречи глав управ Центрального округа с жителями пройдут 18 апреля

В Центральном административном округе 18 апреля пройдут встречи глав управ районов с жителями. Принять участие в обсуждении заявленных тем приглашаются все желающие.

Глава управы Мещанского района Дмитрий Башаров обсудит с жителями 2 вопроса: «О проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне» и «О проведении работ по озеленению территории района и содержанию зеленых насаждений». Встреча пройдет в Территориальном центре социального обслуживания «Мещанский» по адресу: Переяславский переулок, дом 6.

Максим Дерюгин, глава управы района Арбат встретится с жителями в помещении ТЦСО «Арбат» по адресу: Трубниковский переулок, дом 21, строение 1. Тема встречи: «О благоустройстве дворовых территорий и ремонте подъездов».

Глава управы района Замоскворечье Наталья Романова встретится населением в помещении Многопрофильного лицея №1799, который расположен в доме 15 на улице Большая Ордынка. Наталья Романова обсудит с жителями района 2 вопроса: «О подготовке к проведению общегородских благоустроительных работ по приведению в порядок территории района в весенний период» и «О проведении работ по озеленению территории района и содержанию зеленых насаждений».

Салман Дадаев, глава управы Басманного района, проведет встречу с населением в помещении школы № 354 по адресу: Гороховский переулок, дом 10. На встрече с жителями Салман Дадаев поговорит «О проведении работ по озеленению территории района и содержанию зеленых насаждений».

Глава управы Пресненского района Александр Михайлов ждет неравнодушных горожан в помещенииуправы Пресненского района, расположенной в доме 2, строении 1 в Шмитовском проезде. Тема встречи: «О проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне».

Задать вопросы Александру Мишакову , главе управы Таганского района, можно будет в Городском центре профессионального и карьерного развития по адресу: улица Таганская, дом 40-42. Тема встречи: «О работе по снижению задолженности за жилищно-коммунальные услуги». Глава управы Тверского района Сергей Золотарев пообщается с жителями в Библиотеке Искусств имени Боголюбова. На встрече предлагается обсудить тему: «О проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне». Желающих ждут в помещении учреждения по адресу: Сущевская улица, дом 14.

Глава управы Красносельского района Сергей Носков встретится с жителями в помещении школы № 1500. Тема встречи: «О проведении работ по озеленению территории района и содержанию зеленых насаждений». Желающих ждут по адресу: улица Верхняя Красносельская, дом 30.

Исполняющая обязанности главы управы района Хамовники Ольга Шовгеня обсудит с жителями тему: «О состоянии и работе предприятий потребительского рынка и услуг на территориии района». Встреча пройдет в доме 14 по улице Пречистенка в помещении управы района.

На встрече главы управы района Якиманка Елены Макаровой с жителями обсудят тему: «О ходе работ по выявлению недекларируемых фактов сдачи в аренду жилых помещений». Мероприятие пройдет в помещении Досугового центра ТОС «ТО „Якиманка-1“ по адресу: улица Большая Якиманка, дом 27,

Все встречи начнутся в 19:00.