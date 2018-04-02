Матриархат в России: в чем мы заблуждаемся

Бытует мнение, что в России давным давно царит матриархат. Российские женщины могут занимать административные посты, работать на «мужских» работах, сами решают, за кого выходить замуж, а в случае развода с большой вероятностью останутся «при ребёнке». Мужчинам же, мол, остаётся развести руками в стороны и терпеть власть женщин, ведь их голос просто не слышат. Как бы смешно это ни звучало, с этими словами соглашаются и сами российские женщины.

Что такое «матриархат» на самом деле?

Матриархат, или гинекократия — строй жизни общества, в котором главенствующие роли отводятся женщинам. По мнению Гиты Готнер-Абендорт в матриархальной системе доминирование мужчины по половому признаку сведено к минимуму. В качестве яркого примера матриархального общества на ум сразу приходят племена Амазонок.

Следы существования матриархата на заре человечества отслеживаются во многих культурах, но историки и археологи до сих пор не сошлись во мнениях, являлось ли это распространённым явлением или всё же было исключением из правил. В качестве доказательств существования периода матриархата приводятся легенды, встречающиеся у многих народов мира, о том, как мужчины забирают власть у женщин. Однако эти мифы могут быть не свидетельством поворотного момента жизни общества, а объяснением, почему властвовать должны мужчины, а не женщины. [С-BLOCK]

Следующим доказательством существования на Земле матриархального периода учёные называют наличие у отдельных племен полигамии и многомужества, однако и это вызывает сомнения в том, что положение женщин в этих обществах было высоким. Чаще всего многомужество было вынужденным приспособлением к суровым условиям выживания, когда, например, невеста выходила замуж за одного из братьев, но становилась женой им всем. [С-BLOCK]

Более весомыми доказательствами существования периода матриархата являются племена, сохранившие следы матрилинейности (передачи наследства от матери к дочери) и матрилокальности (исключительно женские поселения). Например, на территории Суматры археологи обнаружили поселение, в котором статус женщин был намного выше мужского. Есть все основания полагать, что в этом поселении женщины занимали главенствующую роль, а мужчины считались «пришлыми» и права голоса не имели. Вот только то, насколько распространенными были племена с таким жизненным укладом, по-прежнему остаётся исторической загадкой.

Однако многие эксперты сходятся во мнении, что положение женщины на короткий период всё-таки становилось выше в любом обществе. Происходило это на начальных этапах формирования культуры земледелия, которое в то время считалось исключительно женским занятием. Только период этот был недолгим, и с развитием техники и переходом на пахотное возделывание почвы статус женщины снова падал.

В современном мире матриархата в чистом виде не существует. Черты матриархального строя сохраняются лишь в некоторых регионах Африки, Южной и Юго-Восточной Азии и Тибета.

О матриархате в России принято говорить по некоторым причинам:

1. Матрицентричность российской семьи. Главным аргументом «за» является особенность семейного права: при разводе в 90% случаев воспитание детей ложится на плечи матери, которая может решить вообще не позволять отцу видеться с ребёнком. На мать также ложатся основные функции воспитания и обеспечения ребёнка всем необходимым, поэтому многие российские отцы даже близко не представляют, что нужно делать с ребёнком в повседневной жизни и вмешиваются в воспитание только тогда, когда речь заходит о каких-то крупных детских ошибках. В ежедневные хлопоты отец предпочитает не лезть, к проблемам ребёнка он относится как к незначительным и не важным. В пользу матриархата в России говорит и совсем уж странный миф о том, что женщина имеет доступ не только к деньгам, которые заработала своим трудом, но и к финансам мужа, из-за чего тот становится финансово зависимым от своей жены. Однако чаще всего женщины в таких семьях вынуждены взваливать на себя управление семейным бюджетом и-за финансовой безграмотности своих партнеров и ради обеспечения себя и детей базовыми жизненными благами. К счастью, семей такого типа становится меньше по крайней мере в крупных городах, однако ситуация в регионах, особенно в сельских местностях оставляет желать лучшего. [С-BLOCK]

2. В обществе существует уверенность в том, что российские женщины могут работать наравне с мужчинами во всех сферах профессиональной деятельности. Действительно, статистика показывает, что женщины занимают больше половины доступных административных должностей в российских компаниях. Однако до сих пор существует официальный перечень профессий, доступ к которым женщинам закрыт.

Как бы сильно нам ни хотелось обратного, российское общество до сих пор сохраняет все признаки патриархального строя. Традиционное воспитание призывает мальчиков быть сильными и внушает им, что именно им предстоит взять власть и ответственность за семью в свои руки, а девочек учат быть скромными, тихими и «мудрыми», подстраиваясь под желания их будущего мужа. При равном уровне квалификации и одинаковом количестве рабочих часов мужчины всё ещё зарабатывают больше женщин. В обществе до сих пор распространена культура виктимблейминга, а дела о домашнем насилии отзываются в 4-х случаях из пяти. Поэтому «крики» диванных экспертов о власти женщин над мужчинами являются скорее капризной реакцией на то, что женщинам всё меньше хочется исполнять все безумные прихоти мужчин, чем отражает действительное положение вещей в стране.

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