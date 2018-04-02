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Расширение южного подъезда к Платову обойдется в 1,4 миллиарда рублей
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Расширение южного подъезда к Платову обойдется в 1,4 миллиарда рублей 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Минтранс Ростовской области объявил аукцион, во время которого выберут подрядчика для дорожных работ на южном подъезде к новому донскому аэропорту. Победителю торгов предстоит превратить двухполосную дорогу в четырехполосную. Стоимость работ немногим превышает 1,4 миллиарда рублей. Средства будут выделены из бюджета области.
— Подрядчику надо будет подготовить территорию для строительства, построить саму дорогу, установить ограждение, дорожные знаки, мосты, позаботиться об освещении трассы и сделать разметку, — сообщается в конкурсной документации.
На разметку подрядчик должен будет дать два года гарантии, на дорожные барьеры — пять лет, на знаки — два года, на верхний слой дороги — четыре года.
Закончить все работы необходимо до 31 декабря 2019 года. Заявки для участия в конкурсе принимаются до 16 апреля. Результаты аукциона объявят 23 апреля.
14 ноября в Ростове в торжественной обстановке открыли движение по одной из главных транспортных развязок. Южный подъезд связал донскую столицу с трассой М-4 «Дон», Батайском и новым стадионом.
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