Расширение южного подъезда к Платову обойдется в 1,4 миллиарда рублей

Минтранс Ростовской области объявил аукцион, во время которого выберут подрядчика для дорожных работ на южном подъезде к новому донскому аэропорту. Победителю торгов предстоит превратить двухполосную дорогу в четырехполосную. Стоимость работ немногим превышает 1,4 миллиарда рублей. Средства будут выделены из бюджета области.

— Подрядчику надо будет подготовить территорию для строительства, построить саму дорогу, установить ограждение, дорожные знаки, мосты, позаботиться об освещении трассы и сделать разметку, — сообщается в конкурсной документации.

На разметку подрядчик должен будет дать два года гарантии, на дорожные барьеры — пять лет, на знаки — два года, на верхний слой дороги — четыре года.

Закончить все работы необходимо до 31 декабря 2019 года. Заявки для участия в конкурсе принимаются до 16 апреля. Результаты аукциона объявят 23 апреля.