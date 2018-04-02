Северному Бутову нужны надёжные люди на должности участковых и других сотрудников полиции

Для чего нужен участковый? Чтобы «тёмный элемент» не чувствовал себя хозяином дворов и подъездов. Именно с работы участковых начинается порядок на местах. Но участковым уполномоченным полиции сможет стать далеко не каждый. Кого же на эту должность ищет ОМВД России по району Северное Бутово?

А ищет он мужчин в возрасте 18-35 лет (если это бывшие военнослужащие — то до 40 лет), проживающих в Москве либо в ближайшем Подмосковье . Кандидат в участковые должен иметь высшее юридическое образование.

Кроме участковых ОМВД России по району Северное Бутово нужны сотрудники на должности полицейских и полицейских-водителей отдельной роты патрульно-постовой службы (ППС). На эти должности могут быть приняты граждане с полным средним либо средним специальным образованием.

Заработная плата участкового — от 60 тысяч рублей, зарплата полицейских и полицейских-водителей — от 40 тысяч рублей (в зависимости от должности, специального звания и выслуги лет).

Полицейским выплачивают материальную помощь к отпуску в размере одного оклада денежного содержания. Также они имеют право на:

— бесплатный проезд на наземном и подземном городском транспорте;

— ежегодный отпуск от 40 до 60 суток;

— возможность поступления и бесплатного обучения на очных и заочных отделениях высших учебных заведений системы МВД России;

— единовременную социальную выплату для приобретения или строительства жилья (при выслуге не менее 10 лет);

— пенсию по линии МВД (при выслуге не менее 20 лет).

При этом в выслугу лет засчитывается время обучения (очная форма) в высших учебных заведениях до поступления на службу.

Более подробную информацию можно узнать в ОМВД России по району Северное Бутово (улица Ратная, дом 14Б, кабинет 219). А справки можно получить по телефонам:

8-495-712-43-72;

8-926-011-23-38