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В Ирландии лошадь загнали насмерть и бросили посреди дороги
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В Ирландии лошадь загнали насмерть и бросили посреди дороги 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В Ирландии несколько молодых людей загнали лошадь до смерти и бросили ее труп посреди дороги. Об этом сообщило издание Metro.
Инцидент произошел в городе Корк. Лошадь была запряжена в беговую качалку — двухколесный экипаж, который используется для лошадиных бегов. Как только она упала, сидящая в экипаже компания, по словам свидетелей, со смехом скрылась с места происшествия.
Труп лошади убрали городские власти, а делом погибшего животного занялось Ирландское Общество по предотвращению жестокости к животным. Инспектор Лиза О'Донован (Lisa O’Donovan) заявила, что подобное случается не в первый раз. «Такое поведение неприемлемо: ненормально, что дети доводят лошадь до смерти, а потом уходят безнаказанными», — отметила она. Особенно О'Донован поразило то, что они смеялись: «это говорит, что лошадь для них не ценнее любой другой вещи».
Житель города Бернис Коттер отметил, что очень зол и считает, что имена погубивших лошадь должны быть объявлены, а сами они — наказаны.
Отмечается, что за прошлый год властям Корка пришлось усыпить 27 лошадей.
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