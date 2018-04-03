Дело об обрушении конструкции на детей у ДК Солдатова передано в суд

Уголовное дело по факту громкого ЧП, произошедшего в Перми в День славянской письменности и культуры, завершено и передано в суд.

Перед судом по обвинению в установке некачественного концертного оборудования, в результате обрушения которого пострадали дети, предстанет директор фирмы, эксплуатирующей концертное оборудование.

«В отношении него утверждено обвинительное заключение по факту «Выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», — сообщает пресс-служба краевой прокуратуры . — 24 мая 2017 года, предприниматель, на центральной площади перед городским Дворцом культуры им. А. Г. Солдатова г. Перми, лично организовал и контролировал процесс установки сценического комплекса для проведения данного мероприятия, но вышеуказанные работы были выполнены некачественно.

В результате ЧП, напомним во время проведения репетиции одна конструкция для подвеса акустических систем, упала на находящихся под ней детей. Травмы получили семеро несовершеннолетних, в том числе, тяжкий вред здоровью причинен 14-летней девочке.

По закону виновному может грозить до шести лет лишения свободы.