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Бизнесмену, обвиненному в крушении металлической конструкций у ДК Солдатова, грозит до шести лет колонии
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Бизнесмену, обвиненному в крушении металлической конструкций у ДК Солдатова, грозит до шести лет колонии 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
В суд направили дело против Арсения Юдина, обвиненного в падении конструкции 24 мая 2017 года возле ДК Солдатова. Тогда из-за ЧП пострадали семь детей. Пермяка обвинили в некачественном выполнении работ на Фестивале хоров.24 мая в 13:30 у ДК Солдатова во время репетиции фестиваля на артистов и зрителей от порыва ветра упала огромная металлическая конструкция. В результате семь детей получили травмы различной степени тяжести, в том числе, тяжкий вред здоровью причинен 14-летней девочке.
В прокуратуре подчеркнули, что Юдин «лично организовал и контролировал» процесс установки сценического комплекса. Также в надзорном ведомстве отметили, что «работы были выполнены некачественно». Ранее он заключил договор с «Центром по реализации проектов в сфере культуры», в соответствии с которым обязался обеспечить техническое сопровождение фестиваля.
Было возбуждено дело по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Максимальный срок по этой статье — шесть лет колонии.
В разговоре с журналистом 59.ru адвокат предпринимателя Константин Орлов рассказал, что подал ходатайство на проведение предварительных слушаний перед началом процесса.
— Это обычная процедура: мы должны удостовериться, что все доказательства вины моего подзащитного, предоставленные стороной обвинения, обоснованы, — говорит Орлов.
Часть относительно вины своего подзащитного он комментировать отказался.
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