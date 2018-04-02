Ещё
В Челябинске расскажут, почему Одноклассники могут быть полезнее для SMM, чем ВКонтакте
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Челябинске расскажут, почему Одноклассники могут быть полезнее для SMM, чем ВКонтакте 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
Завтра, 3 апреля, в Челябинске проведут мастер-класс SMM COSMOS №1. Обучение проводится для предпринимателей и владельцев бизнеса, которые до сих пор не смогли привлечь клиентов из соцсетей и мессенджеров.
Участникам расскажут о преимуществах различных платформ и почему Одноклассники могут быть эффективнее для продвижения, чем ВКонтакте. Само собой, тут же приведут примеры, иллюстрирующие это явление. Кроме того, объяснят, как должен выглядеть идеальный контент для продаж в сообществах, как выявить эффективность паблика и сколько фактически людей увидят ваш рекламный пост.
— Ещё один важный пункт тренинга — настройка таргетинга. Мы расскажем, как настроить его с ювелирной точностью и получить больше целевых клиентов за меньшие деньги, как клик может стоить 1-2 рубля и почему у некоторых он стоит 29 рублей. Объясним так, что 10-летний ребенок сможет ее настроить! — комментируют организаторы мастер-класса.
Проведет тренинг бизнес школа «Лидер» по адресу Кирова, 159 (Челябинск Сити) оф. 205. Начало в 19:00, зарегистрироваться для участия нужно по ссылке.
Хорошие новости: последние новости
Челябинцы напишут "Тотальный диктант" на колесе обозрения В Челябинске официально объявлен сезон субботников В Челябинске в честь ветерана Великой Отечественной войны назовут сквер
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Они что-то затевают»: корабли РФ вызвали переполох в США56
Зеркальный ответ РФ затронул и Черногорию47
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки189
Трамп предложил Путину встретиться261
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю16
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:57
«Они что-то затевают»: корабли РФ вызвали переполох в США
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
02:35
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки
Недвижимость Статьи
01:47
Назван виновный в убийстве российского посла в Турции
В мире Ближний Восток
00:53
Падение дрона «Почты России» сняли на видео
Происшествия
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение