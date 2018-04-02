В Челябинске расскажут, почему Одноклассники могут быть полезнее для SMM, чем ВКонтакте

Завтра, 3 апреля, в Челябинске проведут мастер-класс SMM COSMOS №1. Обучение проводится для предпринимателей и владельцев бизнеса, которые до сих пор не смогли привлечь клиентов из соцсетей и мессенджеров.

Участникам расскажут о преимуществах различных платформ и почему Одноклассники могут быть эффективнее для продвижения, чем ВКонтакте. Само собой, тут же приведут примеры, иллюстрирующие это явление. Кроме того, объяснят, как должен выглядеть идеальный контент для продаж в сообществах, как выявить эффективность паблика и сколько фактически людей увидят ваш рекламный пост.

— Ещё один важный пункт тренинга — настройка таргетинга. Мы расскажем, как настроить его с ювелирной точностью и получить больше целевых клиентов за меньшие деньги, как клик может стоить 1-2 рубля и почему у некоторых он стоит 29 рублей. Объясним так, что 10-летний ребенок сможет ее настроить! — комментируют организаторы мастер-класса.

Проведет тренинг бизнес школа «Лидер» по адресу Кирова, 159 (Челябинск Сити) оф. 205. Начало в 19:00, зарегистрироваться для участия нужно по ссылке.