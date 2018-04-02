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Начальником Дзержинского таможенного поста назначен Алексей Вавилов
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Начальником Дзержинского таможенного поста назначен Алексей Вавилов 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает Приволжское таможенное управление.
К своим обязанностям он приступил с 27 марта. Ранее он занимал должность заместителя начальника Дзержинского таможенного поста.
СПРАВКА
Алексей Владимирович Вавилов родился 6 августа 1972 года в Горьком. Окончил Нижегородский государственный технический университет в 1995 году по специальности — автоматизированные системы обработки информации и управления, Российскую таможенную академию в 2004 году по специальности — юриспруденция.
В таможенных органах работает с 1997 года.
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