Замглавы МИД рассказал, когда могут принять глобальный договор по миграции

"В письме, адресованном нам, вы просили поделиться нашими соображениями о том самом глобальном договоре по миграции, который уже, вероятно, осенью может быть согласован и принят", — сказал Панкин, обращаясь к ведущему парламентских слушаний.

По его словам, слишком большая привлекательность России для мигрантов несет не только выгоду. «То есть какая-то фильтрация нам будет необходима», — указал он.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что международный глобальный договор по миграции «вырос именно из спонтанного, спровоцированного совершенно другими внешнеполитическими действиями кризиса, который привел к глобальному миграционному кризису».

Как указал Панкин, в мире существуют 244 миллиона мигрантов, которые зарабатывают до 3 триллионов долларов. «И где-то 450 миллиардов долларов возвращаются на родину», — отметил замглавы МИД РФ.

Он подчеркнул, что разработка глобального миграционного диалога спровоцирована средиземноморским миграционным кризисом.

"Сегодня по нему (по договору — ред.) разные точки зрения. Наше мнение, и, похоже, нам удастся, мы к этому ведем дело, чтобы этот договор, который сейчас имеет декларативный характер, чтобы он и остался декларативным. Но нам хотелось бы, чтобы он не был договором с юридически обязывающей силой, потому что многие положения, которые там, к сожалению, зафиксированы, — большинство из них будут касаться именно либерализации режима, скажем, избежания наказания при пересечении границы нелегальными мигрантами, не задержания, не помещения под арест", — отметил замглавы МИД РФ.

По его словам, такого рода меры не будут способствовать усилению национальной безопасности России, а также не помогут обеспечению нормального характера отношений России с мигрантами.