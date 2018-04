Названо имя актрисы, которая покусала горло Бейонсе. Сэна Латан все отрицает

СМИ полагают, что узнали имя актрисы, которая напала на певицу Бейонсе после того, как весь вечер флиртовала с ее мужем — рэпером Джей-Зи.

Sydney Morning Herald

передает, что речь идет о Сэне Латан. При этом Латан уверяет, что никого не кусала. А если бы и куснула Бейонсе, это был бы игривый жест любви.

Об инциденте на вечеринке в Лос-Анджелесе рассказала актриса Тиффани Хеддиш. Она утверждала, что женщина открыто заигрывала с супругом Бейонсе, а когда певица не стала это терпеть и высказала все наболевшее, актриса неожиданно решила отомстить и впилась ей в горло. Хеддиш утверждает, что после укуса Бейонсе побежала с криками к Джей-Зи, который был в дальнем конце комнаты: «Джей! Иди сюда! Эта с***ка укусила меня!» Позже Бейонсе подтвердила факт инцидента в беседе с самой Хеддиш. Присутствовавшие на вечеринке, как уверяет Хеддиш, посчитали, что нападавшая была под воздействием наркотиков.

Среди всех подробностей неизвестным оставалось лишь имя кусачей актрисы.

Page Six со ссылкой на ряд источников утверждает, что это была Сэна Латан. Один из собеседников заявил, что происшествие наделало шума на вечеринке, и некоторое время все только и говорили о том, «как она посмела».

"Расследование"

Vulture

показало, что Хеддиш не в первый раз рассказывает историю об этом. По данным издания, Хеддиш описывала сцену в одном из январских выступлений. Тогда она говорила, что певицу укусила женщина, которая встречалась с певцом Френчем Монтаной . Эта деталь также указывает на Латан.

Интернет, впрочем, начал активные поиски «кусаки» еще до публикаций в СМИ, и тогда Сэна

все отрицала: «Если бы я даже это сделала, это был бы любовный укус».

Y'all are funny. Under no circumstances did I bite Beyonce and if I did it would've been a love bite?

— Sanaa Lathan (@justsanaa) 26 марта 2018 г.

Публикацию в Page Six Латан на момент написания заметки не прокомментировала.