Королева забыла сделать маникюр перед праздничным вечером

Певица удивила поклонников небрежностью в образе.

Кажется, с частыми перелетами и жизнью на две страны время на себя у артистки остается крайне редко. Иначе как еще объяснить, что уже второй раз за пару месяцев Наташа демонстрирует неаккуратный маникюр… А точнее, содранный лак!

В первый раз звезду еще можно было понять… Ведь тогда-то старый педикюр «спалил» муж Сергей Глушко ! Хотел написать что-то милое, снял себя и Наташу в постели. И уж точно не знал, что беседа в комментариях потечет в другом русле. И обсуждать примутся лак на пальчиках супруги.

Но сейчас то Королева уж точно могла предугадать. Ведь со старым маникюром она приехала на празднование юбилея Владимира Винокура . К тому же выбрала опасный красный цвет, так что даже малейшие погрехи не остались без внимания…

Впрочем, в остальном внешний вид Королевой был почти что безупречен. Красивая прическа, яркий макияж и полупрозрачное черное платье, подчеркнувшее в выиграшном свете ее формы.

Любовницы, которые так и не стали женами королей

Напомним, в последнее время Королева все чаще оказывается в центре интернет-скандала… Еще недавно обсуждали бюст певицы, когда та вдруг появилась на премии «Семья года» без Тарзана и с голой грудью. Ну или почти голой! Прозрачная сетка все же была.

А еще через пару месяцев удивила «ушами-зайчика», в которых она летела в самолете.

Принять участие в опросе «А вы всегда следите за маникюром?» в полной версии материала на сайте Woman's Day 7 старомодных вещей мамы, в которых ты будешь круче всех

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