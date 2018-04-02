По весенней распутице саратовцы ездят в ковшах погрузчиков

В поселке Юбилейный жители Саратова не растерялись и катаются по непроходимым дорогам на бобкэтах.

Фотография катающейся в ковше мини-погрузчика отважной пенсионерки появилась в паблике «Саратов онлайн» ВКонтакте. Подпись к фото сообщает, что в Юбилейном можно передвигаться только таким способом. Как говорится, вот она — российская смекалка!

Пользователи восхитились находчивой бабушкой, подтвердив, что в этом районе не то что на внедорожнике, на вездеходе проехать сложно. Жительница Саратова Любовь Маслова подтверждает: «Пока в аптеку ходила, думала ноги переломаю, да ещё и сапоги все мокрые».