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Паводок в Саратове: уборщица добиралась до подъездов в ковше Бобкэта
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Паводок в Саратове: уборщица добиралась до подъездов в ковше Бобкэта 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Саратове горожане идут на разные хитрости, чтобы уберечь себя от падений и других сложностей, перебираясь по скользким, затопленным и заснеженным дворам. Даже привлекают «негужевой» транспорт.
Так, подписчик группы «Саратов онлайн» разместил в сети фотографию уборщицы, которую в одном из дворов Юбилейного поселка транспортировали от одного подъезда дома к другому в ковше «Бобкэта». По фотографии видно, что пенсионерка уже имеет опыт и сноровку в перемещении таким видом транспорта и таким «макаром». В ковше ей удобно и сухо. В комментариях саратовцы в один голос мечтают иметь такие «Бобкэты» в каждом дворе. Это решит многие проблемы и уменьшит травматизм межсезонья.
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