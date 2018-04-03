Паводок в Саратове: уборщица добиралась до подъездов в ковше Бобкэта

Саратове горожане идут на разные хитрости, чтобы уберечь себя от падений и других сложностей, перебираясь по скользким, затопленным и заснеженным дворам. Даже привлекают «негужевой» транспорт.

Так, подписчик группы «Саратов онлайн» разместил в сети фотографию уборщицы, которую в одном из дворов Юбилейного поселка транспортировали от одного подъезда дома к другому в ковше «Бобкэта». По фотографии видно, что пенсионерка уже имеет опыт и сноровку в перемещении таким видом транспорта и таким «макаром». В ковше ей удобно и сухо. В комментариях саратовцы в один голос мечтают иметь такие «Бобкэты» в каждом дворе. Это решит многие проблемы и уменьшит травматизм межсезонья.