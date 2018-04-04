«Растаявший» асфальт. В Белгороде начинается ямочный ремонт

Ямочный ремонт

Даже если судить только по «Карте убитых дорог» на сайте dorogi-onf.ru, в Белгородской области сегодня активные граждане отметили 84 дороги в плохом состоянии, из которых в планах ямочного ремонта состоят пока только 34, в планах ремонта и реконструкции — 3, и уже отремонтировано 5.

Белгороде жители называют «убитыми» дороги по улицам Островского, Есенина, Костюкова, Садовой и других. Жалуются, что при капитальном ремонте дороги по ул. Победы в прошлом году не был сделан водоотток, и теперь на подъездах к дороге скапливается вода, образуя огромные лужи.

А на плохое состояние улицы Островского белгородцы жаловались и в прошлом году, но, увы, за год ситуация только ухудшилась, поскольку теперь тут ведутся работы по сносу двухэтажных домов, и строительная техника совсем «убила» и без того ущербный асфальт.

В пресс-службе мэрии Белгорода сообщили о начале активной фазы ямочного ремонта дорожного полотна и о причинах ям на дорогах: в период минусовых температур собравшаяся влага в слоях асфальтобетона увеличивается в объёме и тем самым разрушает структуру асфальта. Как следствие, из-за температурных колебаний, динамических нагрузок и воды на улично-дорожной сети появляются трещины и ямы.

В городе уже начались дорожные работы: ямочный ремонт проводится с использованием литой асфальтобетонной смеси, устойчивой к влаге и перепадам температур. К тому же данную смесь можно укладывать без уплотняющих катков. В числе первых будут отремонтированы улицы Будённого, Преображенская, Супруновская, Попова, Белгородского Полка, проспект Ватутина, Народный бульвар.

В мэрии также сообщают, что при увеличении среднесуточной температуры воздуха до +5 градусов ямочный ремонт будет производиться с использованием плотной асфальтобетонной смеси, а при температуре от +10 градусов ремонт проведут с применением автоматических дорожных ремонтёров. Всего в планах — ремонт почти 34 тыс. кв. метров дорожного полотна.

Посылай видеоролики

Общероссийский народный фронт объявил о запуске конкурса видеороликов «Дорогам — зелёный цвет», в рамках которого каждый желающий может рассказать о дорожной проблеме в своём населённом пункте. Цель конкурса — обратить внимание общественности и чиновников на проблемы качества дорог и безопасности дорожного движения, а также привлечь новых пользователей ресурса «Карта убитых дорог».

Напомним, на этом ресурсе дороги окрашены в три цвета: красный — после того, как её отметили пользователи, жёлтый — если дорога добавлена в план ремонта, и зелёный — это значит, что дорогу капитально отремонтировали. Таким образом, активисты проекта стремятся к тому, чтобы все отмеченные на карте дороги были окрашены в зелёный цвет.

Для участия в конкурсе необходимо представить видеоролики о дорогах, добавленных на «Карту убитых дорог», — это могут быть как ролики с призывом обратить внимание на проблемный участок, так и истории о том, как местные власти отремонтировали дорогу после её появления на интерактивной карте. Участником конкурса может стать любой совершеннолетний гражданин и даже авторский коллектив. Работы принимаются со 2 по 29 апреля 2018 года.

«Важно, что конкурс всероссийский — мы приглашаем к участию жителей всех уголков нашей страны, — рассказал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ», депутат Госдумы РФ Александр Васильев . — В роликах может быть любое количество людей в кадре: зовите, пожалуйста, друзей, коллег, родных. В сюжетах мы приветствуем экспрессивную подачу — сообщайте всё, что у вас накипело на душе, и используйте совершенно любой реквизит, всё, что поможет вам донести до зрителей основную идею. Главное, чтобы это не нарушало российское законодательство и правила дорожного движения».

Итоги конкурса будут объявлены 14 мая. И главное, есть надежда, что местные власти обратят внимание на ролик и побыстрее приведут «убитую» дорогу в порядок.