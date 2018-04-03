Больше 250 улиц Белгорода нуждаются в ямочном ремонте

Ямочный ремонт необходим 253 улицам Белгорода . Как сообщает пресс-служба мэрии, площадь покрытий, требующих ремонта, составляет 34 тысячи кв. метров.

Глава администрации Белгорода Константин Полежаев отметил, что городские дороги сильно пострадали этой зимой.

Кроме того в городе ведутся работы по подготовке к празднованию Пасхи. Наводится санитарный порядок на подъездных путях и территориях городских кладбищ.

При наступлении благоприятных погодных условий на дороги города начнут наносить горизонтальную дорожную разметку.