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Больше 250 улиц Белгорода нуждаются в ямочном ремонте
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Больше 250 улиц Белгорода нуждаются в ямочном ремонте 

РИА «ФедералПресс» 26 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Ямочный ремонт необходим 253 улицам Белгорода. Как сообщает пресс-служба мэрии, площадь покрытий, требующих ремонта, составляет 34 тысячи кв. метров.
Глава администрации Белгорода Константин Полежаев отметил, что городские дороги сильно пострадали этой зимой.
Кроме того в городе ведутся работы по подготовке к празднованию Пасхи. Наводится санитарный порядок на подъездных путях и территориях городских кладбищ.
При наступлении благоприятных погодных условий на дороги города начнут наносить горизонтальную дорожную разметку.
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