Уголовное дело экс-министра спорта Оренбургской области закрыто

Обвиняемый погасил задолженность по НДФЛ, страховым взносам, а также оплатил штраф и пени. Общая сумма выплаченного превысила 46 млн рублей. После всех выплат уголовное дело в отношении бывшего чиновника прекратили.

Дело Олега Пивунова расследовали два года. Следователи установили, что в период с 2011 по 2015 годы Олег Пивунов, будучи директором выступающего в ВХЛ хоккейного клуба «Южный Урал», внес в налоговые декларации и в расчеты по страховым взносам заведомо ложные сведения. Он уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц в размере свыше 20 млн рублей, и от уплаты страховых взносов на сумму свыше 19 млн рублей.

Изначально действия Пивунова, связанные с уклонением от уплаты страховых взносов, квалифицировались как злоупотребление полномочиями в организации. Позднее в связи с изменениями в законодательстве статью изменили на «Уклонение от уплаты налогов».

В этой связи после ходатайства Олега Пивунова было принято решение о прекращении уголовного дела в связи с полным возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации

До того министр физической культуры, спорта и туризма Олег Пивунов стал фигурантом двух уголовных дел, по одному из них отстраненного министра признали виновным в превышении должностных полномочий с причинением значительного ущерба по двум эпизодам. Центральный районный суд Оренбурга приговорил его к штрафу в размере 400 тыс. рублей. Также в течение года Олег Пивунов не сможет занимать должности на госслужбе.

Источник, близкий к ситуации, сообщил, что в ближайшие недели Олег Пивунов может вернуться работе в хоккейный клуб «Южный Урал» (выступает в ВХЛ), который он возглавлял несколько лет до прихода в министерство.