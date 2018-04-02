Руководитель Северного водоканала: «Предприятие к работе в период паводка готово»

Государственное предприятие региона «Северный водоканал» готово к работе в период весеннего паводка 2018 года. Для этого согласно утвержденному плану проведены ревизия и ремонт дренажных насосов, трубопроводов, запорной арматуры, аварийных выпусков и колодцев, резервного механического и электрического оборудования и другие мероприятия.

— В период паводка увеличивается приток воды на очистные сооружения канализации, — отметил генеральный директор ГП ЯО «Северный водоканал» Сергей Ивенков. — Если зимой очистные сооружения Рыбинска принимали до 80 тысяч кубов в сутки, то в период паводка, по аналогии с прошлыми годами, мы будем принимать до 140 кубометров. Именно для того, чтобы справиться с нагрузкой, на насосных станциях канализации и проводят ревизию всего оборудования, дополнительных дренажных насосов.

Все системы на водоканале взаимосвязаны между собой. Например, линейные цеха уже сейчас отогревают дождеприемники, которые находятся на балансе Северного водоканала. Всего их 138. Проводится плановая промывка сетей, которые будут подвержены максимальному прохождению паводковых вод.

Процесс очистки воды зависит от ее температуры и содержания в ней загрязнителей, поверхностных в том числе. Во время паводка меняются мутность и цветность воды. Следовательно, изменяется подход к ее отстаиванию, к коагулированию. По-другому рассчитывается расход химреагентов и весь перечень технологических мероприятий, которые необходимо выполнить, чтобы не допустить попадания в разводящую сеть воды несоответствующего качества. Это задача технологов, которые работают на очистных сооружениях водоснабжения.

В реагентном цехе Северного водоканала все автоматизировано. Насосы дозирования коагулянтов сами вычисляют и подают необходимые по составу и количеству реагенты для очистки воды. В рамках противопаводковых мероприятий предприятие увеличивает емкостный парк — запас коагулянта будет в два раза больше. Имея большой запас реагентов, который хранится здесь, Северный водоканал может спокойно переживать сложные периоды и не зависеть от поставщиков и сроков поставки. Запас коагулянта на время паводка минимум на 45 суток, в летний период его хватит на 60 суток.

Справка

С 1 января 2019 года согласно областному закону полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения переходят на региональный уровень. Система будет базироваться в двух районах: это северный, где якорным водоканалом выступает рыбинский, и южный, где базовым станет «Ярославльводоканал». Решение о передаче полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения на областной уровень направлено на выполнение поручения Президента России Владимира Путина о сохранении реки Волги как уникального природного символа России и поставленной Дмитрием Мироновым задачи по обеспечению населения региона чистой водой.

В настоящее время опорные водоканалы уже обслуживают порядка 75 процентов населения области — 9 муниципальных образований. С каждым из оставшихся составлена дорожная карта по инвентаризации, постановке имущества на учет и передаче его в казну региона, а потом в опорный водоканал. Процесс планируется завершить в течение 2018 года. Параллельно ведется разработка единой схемы водоснабжения и водоотведения региона, в которую войдут все муниципальные образования и населенные пункты, где будут действовать водоканалы.