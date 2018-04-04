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Строительство пермского зоопарка отстаёт от графика на 78 дней
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Строительство пермского зоопарка отстаёт от графика на 78 дней 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
3 апреля губернатор Пермского края и гендиректор ОАО «РЖД» побывали на стройке.
В администрации Пермского края пояснили, что для сокращения отставания от графика но объекте увеличили количество строителей и техники. В настоящий момент на площадке трудятся более 350 человек и около 50 единиц техники. Полностью завершить первую очередь планируется до конца лета.
«В свое время единый проект был разделен на части, сейчас мы строим только первую очередь. В ближайшее время, до конца апреля, мы должны объявить конкурс на тематизацию. Предстоит сделать оформление зоопарка и оснастить его оборудованием», — говорит губернатор Пермского края Максим Решетников.
В рамках контракта подрядчик должен будет создать естественный ландшафт, типичный для среды обитания разных животных. Это позволит уйти от содержания зверей в клетках, животные будут находиться в среде, максимально приближенной к естественной.
Работы по тематизации планируют завершить в начале второго квартала 2019 года. Затем объект должна будет одобрить Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов. Она даст заключение как о возможности содержания животных во вновь построенном зоопарке, так и на приобретение новых животных.
Только после этого на новую площадку можно будет перевезти животных из действующего зоопарка, на адаптацию которых и на карантин уйдёт не менее трёх месяцев. После этого в новый зоопарк смогут прийти первые посетители.
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