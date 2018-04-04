Строительство пермского зоопарка отстаёт от графика на 78 дней

В администрации Пермского края пояснили, что для сокращения отставания от графика но объекте увеличили количество строителей и техники. В настоящий момент на площадке трудятся более 350 человек и около 50 единиц техники. Полностью завершить первую очередь планируется до конца лета.

«В свое время единый проект был разделен на части, сейчас мы строим только первую очередь. В ближайшее время, до конца апреля, мы должны объявить конкурс на тематизацию. Предстоит сделать оформление зоопарка и оснастить его оборудованием», — говорит губернатор Пермского края Максим Решетников

В рамках контракта подрядчик должен будет создать естественный ландшафт, типичный для среды обитания разных животных. Это позволит уйти от содержания зверей в клетках, животные будут находиться в среде, максимально приближенной к естественной.

Работы по тематизации планируют завершить в начале второго квартала 2019 года. Затем объект должна будет одобрить Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов. Она даст заключение как о возможности содержания животных во вновь построенном зоопарке, так и на приобретение новых животных.

Только после этого на новую площадку можно будет перевезти животных из действующего зоопарка, на адаптацию которых и на карантин уйдёт не менее трёх месяцев. После этого в новый зоопарк смогут прийти первые посетители.