«Негритянские трущобы». Жители аварийных домов в Курске бьют тревогу

Администрация Обояни согласилась с заключением независимых экспертов, признавших дом аварийным. Но на переселение нет даже никакого намёка.

«Спим и боимся… »

«Вы откуда в наши негритянские трущобы?» — с такими словами встретили журналистов и общественников жильцы 22-квартирного дома № 28 на улице 8 Марта в Обояни.

К сожалению, в шутке, как оказалось, львиная доля правды. Дом выглядит как декорация к фильму о жизни на дне. Между тем живут в нём в основном люди, трудившиеся на местном консервном заводе, который и построил это здание 50 лет назад.

«Жильё я получила в советские годы, проработала в цехах 37 лет, и вот, видите сами, что заработала. 39 лет здесь живу», — рассказывает пенсионерка Галина Николаевна Болдырева. Раньше она была старшей по дому, но потом отказалась от такой непосильной общественной нагрузки.

С 2013 года жильцы бились за то, чтобы признать дом аварийным. В 2017 году наконец-то получили этот статус. Людям сказали: ждите расселения. Но пока нет даже никакого намёка. От услуг управляющей компании отказались несколько лет назад на общем собрании — не видели смысла. Платят поставщикам за газ и свет. Других удобств нет. За водой приходится идти в колонку, на улице — деревянный туалет — один на всех. Из восьми квартир на площадке только у трёх есть санузел, который они строили самостоятельно.

«Ни воды, ни удобств, — так и живём», — подтверждает 77-летний Василий Алексеевич Зайцев . Третий год снимает он здесь квартиру: свой дом сгорел.

Мама двоих детей Ирина Руцких купила квартиру в злополучном доме 10 лет назад. Отдала 170 тысяч и ещё столько же вложила в ремонт. Но за это время всё обветшало.

«Теперь того и гляди потолок может упасть, и это уже случалось, — женщина показывает взглядом на залатанную дыру в потолке. — Спим и боимся, что крыша рухнет. Грибок, посмотрите, на полстены — не выводится. Крыша протекает… »

В доказательство своих слов Ирина приглашает последовать за ней на чердак, где стоят тазы в общей сложности литров на 15. Вечером после работы их сливают мужчины. Один взбирается на чердак, другой принимает посудины внизу.

Нет маневренного фонда

Общественники обратились в прокуратуру по поводу бездействия властей. Выяснилось, что в процедуре признания здания аварийным были нарушения: в составе комиссии не оказалось представителей пожарных и Роспотребнадзора . И это является основанием для отказа руководству Обояни в финансовой поддержке. Тем не менее городским властям рекомендовано разместить жителей в манёвренном фонде или за счёт собственных средств снять для них жильё. И хотя дом, по логике областных властей, нельзя считать аварийным, руководству Обояни также рекомендовано добиться от владельцев его сноса.

Недавно прошёл слух, что многострадальных жильцов переселят в общежитие по соседству, которое находится примерно в таком же плачевном состоянии, однако прокуратура не подтверждает данную информацию.

«В Обояни нет манёвренного фонда, — говорит старший помощник прокурора Обоянского района Татьяна Пашкова . — Если не будут приняты меры в ближайшее время, решать проблему придётся в судебном порядке».

В администрации города пояснили, что общежитие на улице 8 Марта не единственный ветхий дом в Обояни. За последние 10 лет переселили 25 таких домов, осталось ещё 15.

«В новых квартирах нуждаются более 200 человек, — сообщил глава администрации Обояни Александр Локтионов. — Для этого нужны 120-130 млн рублей. При бюджете города 50 миллионов проблему без поддержки федерального и областного бюджетов мы решить не в состоянии».