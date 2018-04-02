Мангазея: как русские построили город в вечном мерзлоте

Великое продвижение русского народа в Сибирь окутано тайнами и легендами. Освоение Сибири — подвиг русских людей, перед которым бледнеют предприятия «разных Кортецов и Пизаров» в Америке. Одна из таких тайн связана с легендарной Мангазеей, сказочным городом, в котором жили предприимчивые поморы, отважные мореходы и землепроходцы, открывшие миру самый северный полуостров Евразии — Таймырский.

В конце XV и начале XVI вв. Сибирь активно осваивалась «неутомимыми трудами нашего нашего народа». И, как справедливо заметил М. В. Ломоносов, «поморские жители с Двины и из других мест, что около Белого моря, главное имеют участие».

В ходе движения поморов «встречь солнца» (на восток) на территории Сибири появляются постоянные селения — деревянные «крепостицы», зимовья и остроги. одним из первых таких городских поселений была Мангазея, построенная в низовьях реки Таза. Она стала первым заполярным морским и речным портом Сибири. И вел в нее Мангазейский морской ход. Так называли в те далекие времена первую арктическую магистраль, связывающее Белое и Баренцево моря с Карским. [С-BLOCK]

Сказочное название, столь непривычное для русских городов хранит свою тайну. Есть лишь версия, согласно которой название «Мангазея» пошло от имени жившего в тех краях ненецкого племени Малгонзеи. Нет точной даты основания города, примерно известно, что он существовал уже в начале XVII века. [С-BLOCK]

В зимнее время на нартах, а в летнее на кочах, карабасах и стругах через полярные моря, болота и мелкие притоки в Мангазею приходили большие массы торгового и промышленного люда. Люди называли Мангазею «златокипящей государевой вотчиной», имея в виду ее пушные богатства. Ради них сюда стремились отважные торговцы и охотники, готовы были терпеть лишения, лишь бы потом разбогатеть.

Что же представлял собой этот «украсно украшенный» город? В нем имелись деревянная крепость-кремль, крепостная стена, посад, кладбище, три церкви, гостинный двор, «государевы житницы». Мангазея не отличалась от других рубленных средневековых городов поморского Севера. В этот приполярный край поморы принесли и память о святых Русского Севера: Прокопии Устюжском, Соловецких чудотворцах, митрополите Филиппе. Одна из церквей была возведена в честь почитаемых на Севере Михаила Малеина и Макария Желтоводского. Почитаемый по всему Поморью Николай Чудотворец имел свой придел в соборной Троицкой церкви. Был здесь и свой святой — Василий Мангазейский, который считался покровителем промышленного люда. [С-BLOCK]

Церкви и другие постройки стояли на вечной мерзлоте, поэтому фундаменты зданий укреплялись на слое замороженной строительной щепы.

Мангазейская община («мир») отличалась от земских миров на родине поморов тем, что она объединяла не территорию, не волость и не уезд с постоянным населением, а тех торговых и промышленных людей, которые оказались в «златокипящей вотчине». Кто попадал в Мангазею становился своим. Суровый быт сплачивал людей.

Сведения о Мангазее очень отрывчатые, и больше покрыты тайной. Существовала и летопись Мангазеи, но пропала. Богатый город как быстро появился, так быстро и исчез. Его существование продлилось не более семидесяти лет. До конца не понятны причины, почему люди ушли отсюда в Новую Мангазею — Туруханск. Она как сказочный град Китеж исчезла, но сохранилась в памяти народной как край сказочного богатства, где сбываются мечты.