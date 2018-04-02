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Жители Черемушек примут участие в городских субботниках
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Жители Черемушек примут участие в городских субботниках 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
14 и 21 апреля во всех округах столицы пройдут традиционные общегородские субботники, участие в которых могут принять все желающие. Определены основные места для уборки в районе Черемушки.
Так, жителей Черемушек приглашают принять участие в субботниках:
· 14 апреля 2018 года — на пешеходной зоне от театра «Бенефис» до улицы Профсоюзная, дом 40, корпус 2;
· 21 апреля 2018 года — в сквере имени полковника Ерастова, на Хлебобулочном проезде, в пойме реки Котловка.
Начало в 10:00. Рабочий инвентарь можно получить на месте.
Основными задачами в период проведения весеннего благоустройства будут приведение в порядок городских и внутридворовых территорий — это объекты жилого фонда и дорожно-транспортной инфраструктуры. Работы в рамках месячника благоустройства затронут почти 50 различных направлений.
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 Ещё 1 источник 
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