Жители Черемушек примут участие в городских субботниках

14 и 21 апреля во всех округах столицы пройдут традиционные общегородские субботники, участие в которых могут принять все желающие. Определены основные места для уборки в районе Черемушки

Так, жителей Черемушек приглашают принять участие в субботниках:

· 14 апреля 2018 года — на пешеходной зоне от театра «Бенефис» до улицы Профсоюзная, дом 40, корпус 2;

· 21 апреля 2018 года — в сквере имени полковника Ерастова, на Хлебобулочном проезде, в пойме реки Котловка.

Начало в 10:00. Рабочий инвентарь можно получить на месте.

Основными задачами в период проведения весеннего благоустройства будут приведение в порядок городских и внутридворовых территорий — это объекты жилого фонда и дорожно-транспортной инфраструктуры. Работы в рамках месячника благоустройства затронут почти 50 различных направлений.