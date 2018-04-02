Путин придумал способ прощать компании за дачу взяток чиновникам 

Глава РФ Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, позволяющий компаниям избежать наказания за переданную чиновнику взятку. Как пишет РБК, Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции уже начал рассматривать соответствующий законопроект. Согласно президентской инициативе, компании, от лица которых была дана взятка, будут освобождаться от наказания в том случае, если они способствовали выявлению правонарушения, оказали помощь в поимке взяточника или стали жертвой вымогателя. Если же компания передала незаконное вознаграждение иностранному чиновнику или представителю международной организации, то никакие поблажки действовать не будут. Сейчас компании-взяткодателей штрафуют в трёхкратном или стократном размере суммы взятки. Кроме того, у них конфискуют незаконно переданное имущество или средства. Тот же законопроект Путина предлагает предоставить судам право сразу после возбуждения дела накладывать арест на имущество и счета компаний-взяткодателей. Подразумевается, что это гарантирует выплату компанией штрафа, если та будет признана виновной.