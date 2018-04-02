Завтра в курском храме освятят звонницу

27 марта 13.00 в Храме великомученика Димитрия Солунского (Курск, ул. Степная 3-я, 59) митрополит Курский и Рыльский Герман освятит звонницу с колоколами Ярославского колокольного завода братьев Шуваловых

Долгожданное событие приурочили к Светлой седмице, семи дням праздника Пасхи. В Светлую седмицу все желающие могут звонить в колокола, установленные в храмах. Как отмечают в Курской Епархии, для верующих это возможность прославить Господа. К тому же, считается, что колокольный звон обладает целительным действием. В ближайшее время при некоторых храмах будут открыты школы православных звонарей.

Так же сотрудники епархии отметили, что с освящением звонницы жителям Магистрального микрорайона не потребуется ехать в другие храмы, чтобы прикоснуться к Пасхальной радости.