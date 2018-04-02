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Завтра в курском храме освятят звонницу
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Завтра в курском храме освятят звонницу 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
27 марта 13.00 в Храме великомученика Димитрия Солунского (Курск, ул. Степная 3-я, 59) митрополит Курский и Рыльский Герман освятит звонницу с колоколами Ярославского колокольного завода братьев Шуваловых
Долгожданное событие приурочили к Светлой седмице, семи дням праздника Пасхи. В Светлую седмицу все желающие могут звонить в колокола, установленные в храмах. Как отмечают в Курской Епархии, для верующих это возможность прославить Господа. К тому же, считается, что колокольный звон обладает целительным действием. В ближайшее время при некоторых храмах будут открыты школы православных звонарей.
Так же сотрудники епархии отметили, что с освящением звонницы жителям Магистрального микрорайона не потребуется ехать в другие храмы, чтобы прикоснуться к Пасхальной радости.
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