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Курская область вошла в топ-10 регионов эффективности молодёжной политики
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Курская область вошла в топ-10 регионов эффективности молодёжной политики 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Оценивались 58 критериев работы органов исполнительной власти за прошлый год  Согласно рейтингу Федерального агентства по делам молодёжи «Росмолодёжь», Курская область вошла в топ-10 регионов эффективности молодёжной политики за 2017 год.
Как пояснили в пресс-службе администрации региона, оценивались 58 критериев работы органов исполнительной власти по направлениям государственной молодежной политики, в том числе мероприятия, всероссийская форумная кампания, грантовая поддержка, работа с автоматизированной информационной системой «Молодеёжь России», институты, инфраструктура, коммуникации, нормативно-правовая база и другое.
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