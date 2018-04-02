Курская область вошла в топ-10 регионов эффективности молодёжной политики

Оценивались 58 критериев работы органов исполнительной власти за прошлый год Согласно рейтингу Федерального агентства по делам молодёжи «Росмолодёжь», Курская область вошла в топ-10 регионов эффективности молодёжной политики за 2017 год.

Как пояснили в пресс-службе администрации региона, оценивались 58 критериев работы органов исполнительной власти по направлениям государственной молодежной политики, в том числе мероприятия, всероссийская форумная кампания, грантовая поддержка, работа с автоматизированной информационной системой «Молодеёжь России», институты, инфраструктура, коммуникации, нормативно-правовая база и другое.