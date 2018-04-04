Посольство РФ: политизация участия британских компаний в ПМЭФ вызывает сожаление

ЛОНДОН, 4 апреля. / ТАСС /. Посольство РФ в Лондоне сожалеет по поводу давления, которое оказывается на британские компании по поводу возможности их предстоящего участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который в этом году пройдет с 24 по 26 мая. Об этом заявил пресс-секретарь российского посольства в Лондоне.

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать последние публикации в газете The Times и других изданиях, где поднимался данный вопрос, российский дипломат заявил: «Давление, оказываемое на британские компании, не может не вызывать сожаления».

"Политизация вопроса об участии британских компаний, — продолжил пресс-секретарь посольства РФ, — выглядит по крайней мере странной, особенно в условиях, когда Великобритания так остро нуждается в расширении экономических связей и доступе к быстроразвивающимся рынкам. Как представляется, без этого концепция «Глобальной Британии» вряд ли станет жизнеспособной. Сложно дать объяснения таким недальновидным шагам, которые являются неудачной попыткой принизить значение форума только лишь потому, что он проводится в России".

2 апреля газета The Times опубликовала материал, посвященный намерениям британских компаний отправить своих представителей на ПМЭФ-2018. В нем сообщалось, что в форуме планирует принять участие в частности биофармацевтическая компания AstraZeneca, но его детали «все еще прорабатываются». В британской нефтегазовой компании BP отказались отвечать на вопрос, поедет ли ее глава Боб Дадли на ПМЭФ-2018, а в другом энергетическом гиганте — англо-голландской компании Royal Dutch Shell — заявили, что обычно не комментируют планы поездок своих топ-менеджеров. Не дала ответа по поводу участия в предстоящем форуме и еще одна компания из Великобритании и Нидерландов — Unilever.

Как информиировала The Times, с призывом бойкотировать форум в Санкт-Петербурге к британским топ-менеджерам обратился основатель британского фонда Hermitage Capital Уильям Браудер , который назвал саму возможность их поездки на ПМЭФ «крайне непатриотичным» шагом. Ранее Тверской суд Москвы признал Браудера виновным в преднамеренном банкротстве, уклонении от уплаты налогов более чем на 3 млрд рублей и осудил его на девять лет колонии заочно.

Российско-британская торговая палата (РБТП), по данным The Times, сообщила об отсутствии у ее представителей намерений посетить ПМЭФ-2018.

Решение — за компаниями

В посольстве РФ публикацию в The Times расценили как некорректную. «С сожалением отмечаем и неприемлемые попытки втянуть в антироссийские действия и РБТП, в том числе посредством некорректной подачи комментариев ее представителей по вопросу об участии палаты в ПМЭФ-2018. Хотели бы подчеркнуть, что задача РБТП состоит именно в развитии взаимовыгодных торгово-экономических отношений между Россией и Великобританией, чем она весьма успешно занимается уже более 100 лет», — сообщил пресс-секретарь дипломатического представительства.

Он добавил, что дело самих компаний — решать, следует ли им участвовать в предстоящем форуме и на каком уровне. «Уверены, что они примут правильное решение. Те же, кто толкает их к потере дополнительных возможностей развития бизнеса и прибыли, ведут безответственную политику по отношению к собственным деловым кругам, а значит и экономическому благополучию Великобритании и ее граждан в целом», — констатировал российский дипломат.