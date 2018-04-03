В Суздале пройдет День птиц

В пятницу, 6 апреля, в канун Благовещения Пресвятой Богородицы, в Суздале , в музейно-архитектурном комплексе «Спасо-Евфимиева монастырь», пройдет детский праздник «День птиц».

Во всем мире День птиц отмечают в первый день апреля, но в Суздале жива традиция — на Благовещение выпускать на волю пернатых, которых всю зиму держали в клетках: добрый и красивый обычай на Руси считался символом «открытия» небес для человеческой души, устремленной к Богу. А еще было принято петь «заклички», приближающие весну, печь булочки-«жаворонки», вешать скворечники, приглашая крылатых певцов подольше задержаться в наших краях…

Русские народные традиции нашли свое отражение в музейном празднике. В этом году в нем примут участие школьники Суздальского района, активисты по природоохранной работе, отличившиеся в месячнике «Охраны и привлечения птиц».

День птиц проводится Детским музейным центром Суздальского филиала совместно с центром внешкольной работы «Исток» Суздальского района. Знатоков, помощников и защитников птиц ждет театрализованное представление с участием детского фольклорного коллектива. Ребята примут участие в конкурсе рисунка и «Птичьей викторине». Праздник завершит чаепитие с традиционным угощением — булочкой-«жаворонком»!