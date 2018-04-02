Кто был не тем, тот стал ничем. Госдеп стер из памяти Рекса Тиллерсона

Кто был не тем, тот стал ничем. Госдеп стер из памяти Рекса ТиллерсонаБудто и не было ничего. И дело не только в том, что он ушел «в нули» — ровно в полночь Рекс Тиллерсон превратился в безработного. Но вдобавок ко всему госдепартамент удалил его имя даже со своего официального сайта. Буквально стер из памяти. Ранее на портале внешнеполитического ведомства существовал специальный раздел «Госсекретарь Тиллерсон». Теперь только «Госсекретарь». И запись о том, что Джон Салливан стал и.о.. А вместо биографии экс-главы Госдепа, размещенной на этом ресурсе: «Приносим извинения, страница не найдена». Вот так и проходит слава мирская.

Хотя приходила ли она к нему, слава эта? Он с первого дня в Госдепе доказывал, что русские его зря наградили. Иногда удачно. Но от начала и до конца он так и останется чужим среди чужих. Поэтому все закономерно. Кто был не тем, тот стал ничем. Как говорится, была без радости любовь. Так что, «тили-тили тесто — Тиллерсон без места». Видимо, и в истории тоже. Его бывшие подчиненные поступили с ним так, как Бендер с ладьей одноглазого шахматиста-любителя в клубе «Четырех коней». "— Только что на этом месте стояла моя ладья. А теперь ее уже нет. — Нет, значит, и не было".

Вот только и у нас все ходы записаны. Именно с фамилией Тиллерсона отныне и всегда будут связывать самую низкую фазу российско-американских отношений. Если, конечно, они при его сменщике Майкле Помпео не опустятся еще ниже. А пока всего за год Тиллерсона закрыто торгпредство России и два ее дипфилиала. В Сиэтле — окончательно как раз в его официально последний день в Госдепе. С массовой высылкой дипломатов он тоже успел.

Но даже во всем этом он участвовал лишь посредственно. Рекс не принимал эти решения и не подсказывал их, а всего-то постфактум отыскивал в своем скудном дипломатическом лексиконе, как ему казалось, правильные слова для обоснования этих решений. Тиллерсон при Трампе и был, как та самая ладья. Фигурой ключевой, мощной, но прямолинейной. Никакой гибкости. Никакого политического изящества. Если оптимизация Госдепа, то до основания. По принципу «лишнее убрать». Стало быть, все и всех, коль лишнее — сама дипломатия. Если Трамп, то «болван» и при свидетелях.

Однако он же ни в чем таком так и не признался, чтобы рассчитывать хотя бы на славу бузотера. Может, сделает это в мемуарах. А пока о нем по факту действительно вспомнить нечего. Цеплялся за сделку с Ираном . Был против точки невозврата с КНДР . Но все это из разряда «как говорят». И пусть многое указывает на то, что его убрали и из-за этого. Но для музея Госдепа — это не экспонат. Это не пробирка от Колина Пауэлла , не «перегрузка» от Хиллари Клинтон и даже не новая страна «Кырзахстан» от Джона Керри

Вот и получается, что самое значительное достижение Тиллерсона в международных делах так и осталось то, с которым он пришел в Госдеп и которое весь этот год пытался дезавуировать. Российский орден Дружбы. И этого у него не отнять. В смысле, орден. Уже без дружбы. Но мы — незлопамятные. Говорят, его приглашают в Техасский университет. Вариант. Если только с лекциями на тему: «Хочешь испортить отношения со всем миром — спроси меня, как». По крайней мере, до того, как в Белом доме сотрут память о Трампе, лучше Тиллерсона об этом никто не расскажет.

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