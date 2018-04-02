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На Украине хулиганы остановили поезд и разрисовали его
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На Украине хулиганы остановили поезд и разрисовали его 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Группа хулиганов остановила пригородный поезд под городом Днепр (бывший Днепропетровск), и разрисовала все вагоны поезда граффити.
Как передает РИА Новости, об этом проинформировала общественность пресс-служба компании «Укрзализныця» ("Украинские железные дороги").
По ее данным, инцидент произошел 1 апреля, когда толпа молодых людей, одетых в балаклавы, рванула стоп-кран электрички сообщением Днепр — Баловка и 22 минуты не давала помощнику машиниста восстановить давление в тормозной магистрали, пока не разрисовали граффити все шесть вагонов поезда.
О случившемся были поставлены в известность правоохранительные органы. Разрисованные вагоны же будут отогнаны в депо, чтобы их перекрасить.
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