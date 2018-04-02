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Стали известны результаты отбора в театральную школу Олега Табакова
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Стали известны результаты отбора в театральную школу Олега Табакова 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Среди восьми счастливчиков есть фамилии и наших земляков! Впереди их ждет второй этап отбора, который пройдет в Москве.
31 марта в Петрозаводске состоялся предварительный отбор абитуриентов для поступления в Московскую театральную школу Олега Табакова.
Набор в школу проводится по всем регионам России на основе творческих отборочных туров и вступительных экзаменов. Ребята с разных уголков Карелии, а также из других регионов России приняли участие в конкурсе в Петрозаводске.
Театральную подготовку и талант будущих актеров оценивали заместитель директора по учебно-воспитательной работе Марина Александровна Чекмарева и заместитель директора по учебно-методической работе, одна из первых учениц Олега Табакова — заслуженная артистка России Анна Юрьевна Гуляренко.
По результатам отборочного тура на итоговый отборочный экзамен поедут:
Большаков Арсений Максимович (г. Нижний Новгород);
Дорохова Анна Владимировна (г. Петрозаводск, Республика Карелия);
Костянко Эльвира Станиславовна (г. Кондопога, Республика Карелия);
Смирнов Андрей Владимирович (г. Санкт-Петербург);
Советов Дмитрий Вениаминович (г. Санкт-Петербург);
Шаромов Артем Павлович (г. Новосибирск);
Шепелев Шохруз Каримович (г. Якутск, Республика Саха);
Яровая Анастасия Максимовна (г. Санкт-Петербург).
По материалам: ptzgovorit.ru
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