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Выпущены часы с яхтенной палубой
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Выпущены часы с яхтенной палубой 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Швейцарская часовая мануфактура Breguet и фонд Race for Water Foundation во время ювелирно-часовой выставки BaselWorld объявили о сотрудничестве, сообщает корреспондент «Ленты.ру».
К этому событию приурочен выпуск специальной серии модели часов Marine 5517 Race for Water с автоматическим механизмом калибра 777A в 40-миллиметровом корпусе из титана.
На синем циферблате модели в традиционной технике «Парижские гвозди» (clous de Paris) выгравирован силуэт палубы яхты-катамарана Race for Water — эко-корабля, который перемещается благодаря использованию возобновляемой энергии из различных источников (солнечная энергия, водородное топливо) и на тяге в виде воздушного змея.
Все участники кругосветного перехода на этой яхте — The Race for Water Odyssey — будут экипированы часами из специальной серии. «Одиссея», во время которой судно с исследователями и экологами остановится в 35 точках мира, началась в 2017 и завершится в 2021 году.
Фонд Race for Water Foundation создан для защиты водных ресурсов Земли, в том числе океанов. Цель организации — находить, популяризировать и применять решения для использования пластикового мусора в полезных целях, а также создание новых источников дохода для людей, живущих в наиболее загрязненных прибрежных районах.
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