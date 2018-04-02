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Уличный пес украл книгу про одиночество и нашел дом
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Уличный пес украл книгу про одиночество и нашел дом 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Очень трогательная история превратила бродячего пса в звезду соцсетей. Бездомная собака дежурила у книжного магазина каждый день, а когда устала ждать, зашла внутрь и взяла дело в свои лапы.
Дворняжка скромно прошла к полке и на глазах удивленных продавцов схватила зубами книгу с очень символическим названием «Дни одиночества».
Его даже не стали останавливать! Пес вышел на улицу и отправился прочь. Правда, уже через квартал собаку с книгой заметили и привели обратно в магазин.
Продавщица, увидев название книги не устояла. Теперь умный пес обзавелся и домом, и любящей хозяйкой — вот, что бывает, когда веришь в себя!
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