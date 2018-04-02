Уличный пес украл книгу про одиночество и нашел дом

Очень трогательная история превратила бродячего пса в звезду соцсетей. Бездомная собака дежурила у книжного магазина каждый день, а когда устала ждать, зашла внутрь и взяла дело в свои лапы.

Дворняжка скромно прошла к полке и на глазах удивленных продавцов схватила зубами книгу с очень символическим названием «Дни одиночества».

Его даже не стали останавливать! Пес вышел на улицу и отправился прочь. Правда, уже через квартал собаку с книгой заметили и привели обратно в магазин.

Продавщица, увидев название книги не устояла. Теперь умный пес обзавелся и домом, и любящей хозяйкой — вот, что бывает, когда веришь в себя!